A Idice un tuffo tra Medioevo e Rinascimento

‘Progettare il passato’. Questo accattivante contrasto vuole dare il nome al primo appuntamento del festival di rievocazione storica che si terrà, questo fine settimana, a San Lazzaro. L’8 e il 9 luglio il centro culturale Giovanni Cremonini di Idice si trasformerà in un luogo a cavallo tra il Medioevo e il Rinascimento per farci immergere nella storia della nostra terra. Gruppi di rievocazione, laboratori, il mercato e lo stand gastronomico, spettacoli e musica a Idice, lungo la via Emilia.

Un luogo dal valore simbolico perché proprio qui secoli e secoli fa si incrociavano i destini dei viaggiatori, nell’ospitale di San Giacomo dell’Idice: un punto di sosta e di collegamento fra gli stranieri e Bologna. ‘Progettare il passato’ è una co-progettazione tra l’associazione Cà di Brenno, l’associazione sportiva dilettantistica Eden e l’associazione Teuta Nertobacos, con la collaborazione del Museo Donini e la Mediateca, con il patrocinio del comune di San Lazzaro di Savena. "Come rappresentante del Comune sono molto felice, non c’era migliore spazio possibile del nuovo centro culturale di Idice, un luogo ideale dove mettere in campo attività di conoscenza e di relazione con il territorio e di promozione della socialità e dell’inclusione", sottolinea l’assessore alla Cultura Juri Guidi. Per le giornate dell’8 e del 9 luglio il tema rievocativo scelto riguarda il passaggio che avvenne tra il Medioevo ed il Rinascimento.

Le due giornate saranno introdotte, alle ore 17 dell’8 luglio, nei locali del centro culturale Cremonini, da un incontro pubblico dedicato al tema della trasformazione dei territori tra il 1300 e il 1500. I relatori sono Gabriele Nenzioni, presidente onorario del Museo Luigi Donini e Paola Foschi, segretaria dell’istituto per la storia della Chiesa di Bologna mentre l’incontro sarà moderato da Paolo Vivaldi, presidente dell’associazione Cà di Brenno. "Solve et Coagula, il motto dell’alchimia è il tema di questa due giorni, un emblematico invito a scomporre e rendere semplice la complessità che ci circonda" ha sottolineato Calogero ‘Lillo’ Passarello, presidente di Eden Park Zone.

Zoe Pederzini