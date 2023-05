A Industria italiana autobus la gara per i bus di Venezia

Segnali di ripartenza per l’Industria Italiana Autobus. L’azienda produttrice di bus, che negli ultimi anni ha vissuto tanti momenti di difficoltà e di instabilità, si è aggiudicata la fornitura di 33 autobus elettrici da 12 metri, completi di sistema di ricarica, nella gara indetta da Actv a Venezia. Il bus cento per centro elettrico e italiano, il Citymood 12e, per questa fornitura sarà allestito con il sistema di ricarica Siemens, grazie al quale sarà possibile la ricarica notturna dei mezzi.

Nelle simulazioni su strada, i bus di Iia sono risultati "performanti", così come riferisce l’azienda stessa. Il mezzo Citymood 12e è dotato di batterie al litio di nuova generazione ad alta densità di ricarica e 230 chilowatt di potenza e 3.000 Nm di coppia grazie al sistema di trazione Siemens. Un assetto che consentirà ai mezzi in dotazione a Actv di coprire l’esercizio quotidiano di circa 20 ore e 300 chilometri. Con quest’ultima aggiudicazione, l’autobus elettrico italiano ha raggiunto il traguardo dei 300 mezzi commissionati, "che saranno i protagonisti della transizione ecologica del trasporto pubblico nazionale", commenta soddisfatta Iia.

Per l’azienda è un grande traguardo, soprattutto dopo le recenti polemiche, in cui si è parlato a lungo di una possibile vendita dell’industria produttrice pubblica, che hanno preoccupato i sindacati e hanno di fatto fermato la produzione, nonostante la nuova capitalizzazione da parte di ’Invitalia’, di ’Leonardo’.