A lezione di poesia e chiromanzia

"Storie in giro. Futuro nelle tue mani e nelle tue parole". Da marzo in mediateca a San lazzaro, alle 15, gli appuntamenti per imparare a scrivere e leggere poesie a partire dalla chiromanzia.

Appuntamento il 24 e 28 marzo con Azzurra D’Agostino.

Un’arte antica per indagare giocosamente se stessi e gli altri, che fa da spunto e da cornice per andare a fondo nel ‘trovare le parole’ per dirsi e raccontare il mondo attraverso quella formula magica che è la poesia. Alla fine del percorso, ognuno avrà un libretto di poesie e sarà in grado di leggere la mano. Target 14 -19 anni. Per iscriversi: [email protected] Il corso è gratuito ed è possibile partecipare anche ad un singolo incontro.