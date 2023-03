A MAMbo l’opera di Cristina Ricotta

Artista tra le voci più autorevoli in Italia e tra le prime ad avvalersi del medium performativo, nel 2016 Giovanna Ricotta portò al MAMbo un lungo tappeto di carta di cotone che si dipanava nell’ampio spazio espositivo del museo. Qui, il suo corpo procedeva più volte in avanti e indietro, tracciando e imprimendo con la sua gestualità e attraverso la polvere di grafite, segni astratti che connettevano idealmente presente e passato. All’estremità finale di questo percorso, a rappresentare la performance che si stabilizzava in un corpo scultura, si trovava l’opera ’Non sei più tu’, risalente al 2015: un’urna nera, dalle forme morbide, realizzata tramite tecniche di stampa 3D.

Il video di questo accadimento artistico, intitolato ’Azione 2’ viene ora donato da Ricotta al nostro museo. Non solo. La presentazione di questo ’dono’ avviene oggi proprio alle 18 alla sala conferenze, alla presenza di Lorenzo Balbi e delle curatrici della performance, Silvia Grandi e Fabiola Naldi. Inoltre, tre fotografie monumentali che testimoniano la performance a MAMbo vengono esposto a Padova, in Galleria Cappellato Pedrocchi, a cura del gallerista Giorgio Chinea Canale.

Giovanna Ricotta, savonese, classe 1970, ha sin dall’inizio della sua ricerca estetica espressa nella prima performance ’Coperta’, messo il corpo al centro dell’azione. Come per tanti, anche per lei è stato importante il nuovo concetto portato nel mondo dell’arte da Jeffrey Deitch, con la mostra ’Post Human’ nel 1992 (passata anche al Castello di Rivoli). Con quell’iniezione nell’universo creativo, di una nuova nozione generatrice di inquietudine, che è stata anche alla base dell’ultima Biennale d’arte di Venezia, ovvero il postumano. Si tratta di una revisione del concetto di uomo, generata dall’impatto con i progressi tecnologici, le scoperte scientifiche, i cambiamenti nei comportamenti e nelle relazioni e le imminenti catastrofi ambientali. Un cortocircuito totale per la tradizione umanistica occidentale. b. c.