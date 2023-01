A Mambo un tuffo nel ’77 con le opere di Echaurren

di Claudio Cumani

Una città sotto assedio in cui si percepiva un fortissimo stato d’ansia. Una città dove era necessario sconfiggere la violenza e smontare l’idea della politica come scontro muscolare per introdurre linguaggi nuovi e creativi. Pablo Echaurren, il pittore e fumettista settantunenne figlio del celebre surrealista Roberto Sebastian Matta, ricorda così la sua venuta a Bologna nel marzo del ‘77 a pochi giorni dalla morte di Francesco Lorusso. In quel periodo la galleria San Luca ospitava una mostra dei suoi ‘quadratini’, ovvero di piccole griglie dipinte a smalto o a acquarello su soggetti d’invenzione. E allora che Pablo decide di mettere tutta la sua creatività al servizio della controcultura e della militanza nei gruppi legati al movimento studentesco. O meglio dell’ala più libertaria (cioé gli indiani metropolitani) capace di ispirarsi alla cultura dadaista e surreale. Diffidate della realtà era lo slogan.

A quella lontana esperienza dedica ora un’esposizione la Project Room di MAMbo: si intitola Viola!Pablo Echaurren e gli indiani metropolitani la mostra in programma fino al 14 maggio con la curatela di Sara De Chiara che rappresenta uno degli appuntamenti più intriganti di Art City. Laddove Viola! indica sì un colore ("in contrapposizione al rosso allora imperante", spiega l’artista) ma anche, cambiando l’accento, un’esortazione a rompere le barriere fra le discipline, i codici e gli schemi. Del resto intellettuali illuminati come Umberto Eco e Maurizio Calvesi non colsero forse la convergenza sul piano linguistico della controcultura del ‘77 con quella delle avanguardie storiche? Perché quelli era anni in cui, come sottolinea la direttrice dei musei civici Eva Degl’Innocenti, l’arte era un mezzo e non un fine.

Nella Project Room, riallestita per l’occasione dallo studio londinese Ab Rogers Design, si può dunque vedere buona parte di ciò che il direttore di MAMbo definisce l’immaginario del ‘77’ (collage, fanzine, pagine di Lotta Continua, illustrazioni, disegni...) ma anche alcuni degli storici ‘quadratini’ degli anni ‘60 nonché opere più recenti, figlie del lockdown. Come, ad esempio in apertura di esposizione, l’assemblaggio datato 2020 raccolto in una scatola che mette insieme un’Alice baffuta (in omaggio alla storica ‘Radio Alice’ di via del Pratello), un pianoforte (strumento che a volte appariva durante i cortei) e una pagina di ‘Lotta Continua’. Come Duchamp insegna. "Vogliamo far assaggiare il sapore degli anni ‘70", spiega De Chiara. E allora disegni ingigantiti alle pareti, dimensioni oniriche, squarci di colore. "La nostra idea – dice Echaurren– era di uccidere l’arte contemporanea e rinnovarla nel quotidiano creando un artista collettivo". Non è andata proprio così. Rimpianti? "Queste sono reliquie del passato – risponde lui –. Io non ho fatto arte politica, ho solo vissuto la mia vita".