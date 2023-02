Nodo di Rastignano, l’assessore: "A marzo riaprirà a doppio senso di marcia"

La capogruppo di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti

Bologna, 16 febbraio 2023 – Il primo tratto del Nodo di Rastignano, che da Bologna sale per il Trappolone (frazione sanlazzarese) e scende a Rastignano, apre a doppio senso di marcia. Dopo anni di richieste dei cittadini per evitare la coda tra San Ruffillo e Rastignano, in vista anche dei lavori per il nuovo stralcio del Nodo, il doppio senso diventerà realtà entro fine marzo. Così avrebbe annunciato Andrea Corsini, l’assessore regionale alla Mobilità, in risposta ad un’interpellanza di Fd’I: "L’apertura a doppio senso del Lotto 1 è necessariamente connessa all’andamento del cantiere del Lotto 2. Allo stato attuale l’avanzamento delle opere del Lotto 2 è rallentato dalle bonifiche belliche e dalla necessità di coordinare i lavori con quelli in corso sull’interferente linea ferroviaria, pertanto sconta un piccolo ritardo. Nel frattempo, risúltano in fase di attivazione i lavori di allestimento del tratto all’interno del centro abitato di Rastignano (a sud del Lotto 1), che sarà interessato da ulteriore traffico in direzione monte, sulla base di quanto richiesto e concordato con i competenti Comuni di Pianoro e San Lazzaro di Savena, sempre a cura e onere della Città Metropolitana di Bologna". Sul fronte dell’apertura Fratelli d’Italia ci vuole vedere chiaro e monitorerà...