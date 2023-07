A Medicina, servizio di raccolta a domicilio di potature gratuito dal 4 luglio

Parte dal 4 luglio, a Medicina, il nuovo servizio gratuito di raccolta a domicilio di potature che integra le attività già in corso sul territorio. Il servizio, riservato alle utenze domestiche, si può già prenotare al numero verde del Servizio Clienti del Gruppo Hera, 800999500, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18, oppure attraverso l’App Il Rifiutologo. Le potature verranno raccolte tutti i martedì e i giovedì. In ciascuna giornata sono previste 12 raccolte.

La quantità massima di potature ritirabili è di 3 metri cubi per volta e le potature non devono superare i 2 metri di lunghezza e i 25 centimetri di diametro. Il materiale va messo sul suolo pubblico, entro le ore 22 della sera precedente l’appuntamento; vicino all’ingresso dell’abitazione. "Dopo anni in cui era stato soppresso e non era possibile ripristinarlo a causa della gara per la nuova assegnazione di tutti i servizi connessi ai rifiuti, finalmente da luglio sarà reintrodotto il ritiro a domicilio per le potature e le ramaglie. Siamo un comune in cui i giardini privati sono molti e molto estesi e i contenitori stradali non sono sufficienti per le esigenze di tutti", dichiara l’assessore all’Ambiente, Massimo Bonetti.