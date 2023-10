A Minerbio si festeggia. Halloween

Happy Halloween. Questo il nome dell’evento che si svolgerà oggi, a Minerbio in via Garibaldi. È organizzato dall’associazione Babylonbus, con il patrocinio e il contributo del Comune di Minerbio. Tante le iniziative, accompagnate da street food, per grandi e piccini: escape room "Le streghe oscure" dalle 18 presso la Nuova Pesa, specchio stregato dalle 18 presso la pasticceria Ki, Trucca bimbi by aesthetic presso la Nuova Pesa, "Acchiappa il mostro" alle ore 19 presso il bar La Rocca. Ci sarà, poi, la sfilata di cani in maschera alle ore 19,40 presso il negozio di animali Luzzi, spettacoli di baby dance sia alle 18.30 che alle 20.30 presso l’hotel Nanni. Tra gli spettacoli ci saranno anche quelli a sorpresa di Naima alle 18.10 e alle 19.30. Ultimo, ma non per importanza, il ‘fachiro show’ alle 21.15 presso il Comune di Minerbio.