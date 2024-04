A Mug esposte le opere degli allievi dell’Accademia

Si è aperta a Mug, in via Emilia Levante 9/f, la seconda edizione del ’Premio Mug Emil Banca per l’arte’, nato per dare visibilità valorizzazione i giovani artisti dell’Accademia delle Belle Arti. In mostra (curata da Licia Mazzoni e Sergia Avveduti) 45 opere realizzate dagli studenti del biennio di Arti Visive dell’Accademia che hanno lavorato sul tema ’Materia sensibile’. Attraverso quadri, sculture, installazioni e video, lo hanno interpretato tenendo presenti i concetti di riuso e sostenibilità nell’arte. Una giuria tecnica premierà due delle opere altrettanti premi in denaro; le opere selezionate entreranno a far parte della collezione d’arte di Emil Banca. Nella foto l’opera di Levoni, che ha vinto la prima edizione.