A otto mesi dall’Eritrea per le cure

Il primo viaggio ufficiale di Rocketvan, l’ambulanza spaziale della Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna, voluta e realizzata per Bimbo Tu, ha portato a Bologna Aron, bimbo eritreo di 8 mesi, affetto da una forma grave di spina bifida: con la mamma è atterrato ieri all’aeroporto di Milano Malpensa. Ad attenderlo, unitamente al personale della Croce Rossa, c’era Rocketvan che lo ha portato al Polo accoglienza servizi solidali (Pass) e sede di Bimbo Tu, in via Roma a San Lazzaro, grazie anche al sostegno di Virtus Segafredo Bologna che nelle ultime settimane ha contribuito alla raccolta fondi lanciata da Bimbo Tu attraverso la vendita di biglietti in occasione di alcune partite di campionato disputate in casa.

Aron è stato visitato da Mino Zucchelli, direttore della Neurochirurgia pediatrica Irccs Isnb, con sede al Sant’Orsola: "Si sospetta una forma non trattata di spina bifida che richiede una rapida diagnosi e un probabile intervento entro 24-48 ore. È necessario un ricovero urgente che sarà reso possibile grazie alla collaborazione dei reparti di Pediatria d’urgenza di Marcello Lanari, di Anestesia e Rianimazione pediatrica di Fabio Caramelli e della Neuropediatria di Duccio Cordelli".