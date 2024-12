"A pagare siano le istituzioni"

Nella giornata di mercoledì, il sindaco Lepore ha aggiustato il tiro, affermando di non aver "mai parlato di una tassa, ma di costituire un fondo che sarà discusso con la città per trovare le risorse necessarie a mettere in sicurezza Bologna". Il post alluvione, però, non convince Camilla Eleonora Rubbini: "Non abbiamo visto nessuno delle istituzioni, durante l’emergenza di quella notte". E sul fondo anti-alluvione, Rubbini dice: "Andare dai cittadini di via Zoccoli, ad esempio, e chiedere loro di contribuire penso che non abbia molto senso, è il Comune che dovrebbe pagare i danni che ci sono stati". Ci sono ancora persone che non riescono a tornare a casa, "perché inagibile e senza ascensore": "per questo penso che non sia stata gestita bene la situazione nell’immediato", dice Rubbini.