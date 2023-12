A Palata Pepoli corsi gratuiti di arti marziali

Il Comune e l’associazione sportiva Ju Jitsu Academy hanno dato vita all’iniziativa ‘Lo sport in frazione’. E’ possibile, per bambini, dai 5 agli 11 anni, partecipare gratuitamente ai corsi di Ju Jitsu l’antica arte marziale. Le attività si svolgono nella frazione di Palata Pepoli all’interno della palestra comunale. Struttura che, oltre ad essere a servizio delle scuole, è a disposizione delle associazioni sportive locali. "Prosegue la collaborazione con Ju Jitsu Academy – dice Donatello Poluzzi, assessore comunale allo Sport - una splendida realtà del nostro territorio. Che, oltre ad aver raggiunto importanti risultati sportivi, frutto di un lavoro serio ed appassionato, si rende sempre disponibile quando "chiamata in causa" a favore della comunità". E aggiunge: "Il progetto che abbiamo realizzato, pensato per i giovanissimi e relative famiglie, è volto ad aumentare la frequentazione della palestra comunale della frazione e ad offrire un contributo al sistema sportivo e alla collettività tutta". I corsi si svolgono il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30 e chi fosse interessato può contattare l’associazione sportiva o l’ufficio sport del Comune di Crevalcore. ‘Lo sport in frazione’ prosegue fino a giugno dell’anno prossimo.