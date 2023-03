A Palazzo Belloni ’Art Night’ con la performer Miss Pingy

Una serata speciale dedicata all’arte a 360 gradi. Stasera, dalle 20 alle 23, le porte di Palazzo Belloni (via de’ Gombruti 13A) aprono eccezionalmente al pubblico per trascinare visitatori e curiosi nel mondo della pop art, tra Warhol, Haring e Basquiat. Con un evento ad hoc: la performance live della drag queen Miss Pingy. Un’esibizione ironica e spumeggiante, in cui la performer - già Miss Drag queen Italia nel 2016 -, con voce e presenza scenica, impersona le dive della musica che hanno ispirato e conosciuto in prima persona il padre della pop art e il suo mondo, dalla ‘Factory’ allo Studio 54: Aretha Franklin, Donna Summer, Madonna e non solo. E’ la prima delle tre serate dedicate ad arte, musica e fashion, una al mese fino a maggio: l’evento è gratuito e incluso nel prezzo del biglietto per la mostra, realizzato in collaborazione con il Cassero Lgbtqi+ center, partner dell’expo. Continua così il successo della mostra a Palazzo Belloni che, nelle prime due settimane di apertura, ha già raccolto oltre cinquemila presenze. Un’esposizione che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat con uno sguardo nuovo, legato dal file rouge della creatività che si respirava nei club della New York underground degli Anni ’80, dove i tre artisti trasformarono quegli eccessi in arte senza tempo, con la curatela di Edoardo Falcioni. Le altre aperture straordinarie saranno il 15 aprile, con lo show dedicato alla musica e un’esibizione del trio bolognese QADMIO, e il 20 maggio, con l’evento incentrato sulla moda, in collaborazione con la Next Fashion School. Non solo: da giovedì partiranno, a richiesta del pubblico, anche i laboratori didattici per bambini, organizzati dallo staff di Next Exhibition, composto da educatori professionisti. I workshop saranno realizzati ogni giovedì, dalle 16 alle 18, e saranno dedicati a bambini da 6 a 10 anni, con un minimo di cinque partecipanti e un massimo di dieci. La prenotazione al laboratorio è obbligatoria via e-mail all’indirizzo [email protected], ma non comporta alcun costo accessorio al biglietto della mostra. Nel dettaglio i bambini pagheranno il ridotto settimanale di 11,50 euro e gli adulti accompagnatori l’intero settimanale di 13,50 euro. Un pacchetto di iniziative ricco e variegato, che sfrutta anche la collaborazione di diversi sponsor, dalla Regione a Bologna Welcome, da Tper ad Anlaids Onlus, da 958 Santerno a Lampadina ed Eduflix, con il gruppo Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno, Luce!) come media partner. Info, orari e biglietti per la mostra: www.warholharingbasquiat.it | Facebook: nextexhibition | Instagram: next.exhibition.

Francesco Moroni