A Palazzo de’ Toschi. Peggy Franck ’denuda’ lo spazio

Viene subito da pensare che il lavoro di Peggy Franck nella sala convegni della Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi, sarebbe bello vederlo dall’alto verso il basso, per cogliere nella sua interezza questa sala spogliata di tutto che diviene cornice di 'In a Naked Room', l’opera che dà il titolo alla mostra aperta da oggi. Su fogli di alluminio Franck, olandese classe 1976, ha usato scope e mocio per pulire, come pennelli, intrisi in colori acrilici che ha espanso in uno spazio di oltre 18 metri di lunghezza e oltre sei metri di larghezza, mostrando subito cosa c’è alla base del suo lavoro.

Ovvero "il segno pittorico, fluido e volatile, con pennellate libere, multidirezionali e instabili che sembra collocarsi nell’alveo dell’espressionismo astratto" come racconta il curatore Davide Ferri. Che però, ammette di averle chiesto spesso, durante il suo lavoro nello spazio che ha come abitato nei tanti giorni di residenza, se il suo lavoro fosse davvero di pittura. "E’ complicato provare a definire il lavoro di Peggy Franck fissandolo nei limiti di una definizione univoca e di un medium specifico – ammette Ferri –. La sua pratica può avere un carattere inafferrabile, pittura espansa, installativa a vocazione scultorea oppure è pittura e basta, la cui cornice è lo spazio tutto intero?".

Nello spazio completamente piegato ai propri voleri che ha voluto senza tende, per fare entrare la luce e nella fase lavorativa trasformato nel suo studio, Franck mette in mostra anche alcune immagini fotografiche di dipinti già esistenti, pittura su carta, pagine di riviste, lampade coi fili che sembrano proseguire le pennellate. Aperta fino al 2 marzo.

b. c.