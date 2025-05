A Palazzo Pepoli si cercano piccoli cantori. I casting per il prossimo Zecchino d’Oro

Domani, nel vasto cartellone di Eufonica si terrà un atteso appuntamento: i casting per la nuova edizione dello Zecchino d’Oro. L’appuntamento è a Palazzo Pepoli, Museo della Storia di Bologna, dove si terranno le audizioni per trovare i piccoli concorrenti della sessantottesima edizione della storica gara di canzoni per bambini. A partecipare potranno essere bimbe e bimbi tra i tre e i dieci anni, che si esibiranno davanti alla commissione dell’Antoniano. I talenti selezionati accederanno alla fase finale all’Antoniano, con la possibilità di esibirsi in diretta su Rai Uno (iscrizioni su www.zecchinodoro.org). Due gli slot orari in cui si svilupperà l’evento: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.