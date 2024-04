A Palazzo Re Enzo la moda è sostenibile

C’è una moda etica e sostenibile che rispetta davvero le persone e il pianeta. È quella al centro del Festival Rivestiti!, in programma a Bologna oggi e domani. Sfilate, dibattiti, laboratori, mostre, spettacoli teatrali, workshop e musica dal vivo per due giorni, al centro della città, nella cornice di Palazzo Re Enzo. E, soprattutto, l’incontro diretto con oltre 35 realtà produttive che rispondono positivamente ai criteri di coerenza, sostenibilità e giustizia sociale dell’organizzazione: dalle sartorie sociali al riciclo creativo, dagli abiti su misura al recupero di tessuti di eccellenza, dai filati di canapa biologica ai monili dal design contemporaneo, dalla sartoria per le più piccole e i più piccoli alla cosmesi naturale, dal vintage etico ai laboratori protetti per persone con disabilità.

E poi ancora cuscini naturali, sartoria in carcere, il riuso e il recupero dell’hand-made e dell’upcycling Giunto alla sua tredicesima edizione, l’evento (gratuito) è promosso e realizzato infatti dalle 13 organizzazioni di Commercio Equo e Solidale dell’Emilia- Romagna, con il contributo della Regione. Numerose le sfilate e i talk.