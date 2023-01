A Palazzo Re Enzo l’Orchestra Senzaspine organizza tre weekend in musica

La musica trova casa a Palazzo Re Enzo. Per tre fine settimana consecutivi infatti l’Orchestra Senzaspine cura una serie di serate musicali in uno dei luoghi più suggestivi della città. La rassegna si chiama ’Re Enzo in musica’ con i Solisti della Senzaspine e il Beltrani Modern Piano Trio e alzerà il sipario già il 6,7,8 gennaio per poi replicare il 13,14 e 15 e ancora il 20,21,22 gennaio. Nel biglietto per lo spettacolo, diverso ogni fine settimana, è incluso l’ingresso per Palazzo Re Enzo da visitare negli stessi giorni. Questo weekend il tema è ’Omaggio ad Astor Piazzolla’ (il 6 e 7 alle 19 e l’8 alle 17) con una performance di tango con i virtuosi Chiara Benati e Andrea Vighi.