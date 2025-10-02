A passo lento per scoprire le storie: parte la rassegna ’Amiamo il 900’

Con il trekking ’Bologna prima del 900’ che si tiene sabato, ha inizio il calendario di ’Amiamo il 900’, rassegna di eventi, camminate e incontri, curata da Teatro dei Mignoli, Consulta dell’escursionismo, Cai Bologna, Trekking Italia Bologna e Circolo Ior, con lo scopo di valorizzare il sentiero Cai 900 che attraversa tutte le prime colline bolognesi e insieme recuperare la memoria degli eventi storici che in questi sentieri e colline hanno avuto luogo. Il trekking d’apertura, che avrà come accompagnatore Alberto Volponi, prevede il ritrovo alle 8,30 al cancello del Giardino Remo Scoto in via Codivilla 5, è lungo 18 chilometri, dura 6 ore e mezza di cammino e chi partecipa dovrà avere scarpe giuste, zaino, pranzo al sacco, borraccia e bastoncini. È un percorso di difficoltà media che, seguendo e incrociando i sentieri Cai 900 e 904, disegnerà un anello dentro l’area sud dei colli bolognesi, incontrando pagine di storia della nostra città: dal balcone panoramico di San Michele in Bosco che incantò Napoleone in visita a Bologna a Forte Bandiera, costruito a difesa della città subito dopo il plebiscito del 1859. Il 12 ottobre i passi per una difficoltà facile/media, portano dal parco di Villa Spada al fiume Reno nel Parco della Chiusa e il 18 ottobre, difficoltà media, da Porta San Mamolo al fiume Savena nel parco del Paleotto. ’Linee d’acqua’ del 25 ottobre vede il sentiero 900 attraversare la collina tra i due fiumi Savena e Reno, sfiorando le sorgenti di tutti i torrenti, vere e proprie linee d’acqua che attraversano la città e che hanno prodotto sia la forza motrice del suo sviluppo che alluvioni devastanti: partenza dal parco dei Cedri poco prima del ponte sul Savena.

Interessante ’Rifugi Ortopedici’ in programma l’8 novembre, per camminare attraverso storie di personaggi legate ai luoghi. Storie come quella di Remo Scoto, disegnatore anatomico o del chirurgo Vittorio Putti, che porteranno da San Michele in Bosco – ex ospedale militare – al rifugio antiaereo Putti. Il 23 novembre, in luogo ancora da definire, ci sarà anche un talk tra il comitato organizzatore di Amiamo il 900 e Federico Grazzini, vice presidente del Quartiere Porto Saragozza, per confrontarsi su future possibilità di cura, percorribilità e valorizzazione di questo sentiero. Il 13 dicembre ultimo trekking ’Su e giù per i borghi’, partendo dal luogo delle fucilazioni dei partigiani alla stazione di San Ruffillo.

Benedetta Cucci