A Pianofortissimo domani sera il talento di Leonardo Merlini è già futuro

Anche questa dodicesima edizione di Pianofortissimo focalizza l’interesse sui giovani dotati di particolare talento e destinati a un ruolo di primo piano nel pianismo nazionale e internazionale. Così domani sera alle 21, il Cortile dell’Archiginnasio accoglierà il debutto in città di una di queste promesse: Leonardo Merlini, 21 anni, nelle scorse settimane si è esibito ai Concerti del Quirinale. Merlini ha iniziato a studiare il pianoforte già a 5 anni e, dopo aver incassato rinoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, attualmente studia con Anna Kravtchenko al Conservatorio della Svizzera Italiana a Lugano. A Pianofortissimo proporrà un programma grande fascino, spaziando dal Barocco al Romanticismo, all’astrattismo mistico del primo Novecento. In apertura, la Toccata Settima in re minore di Michelangelo Rossi (1602ca - 1656), seguita dal Sonata in do maggiore HOB XVI: 50 di Franz Joseph Haydn, dalla Rapsodia Ungherese N. 9 in mi bemolle maggiore Carnevale a Pest di Franz Liszt, fino al Carnaval (Scènes mignonnes sur quatre notes) Op. 9 di Robert Schumann, e alla Sonata N. 5 in fa diesis maggiore Op. 53 di Alexander Scriabin.