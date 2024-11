A Pianoro Vecchio parte il set di ’Ammazzare stanca’

Pianoro Vecchio diventa set cinematografico, nonostante la recente alluvione del 19 ottobre che ha compromesso il territorio, ancora in difficoltà. Ieri è infatti arrivato – in ritardo sul calendario, poiché la data era infatti stata fissata per metà ottobre – il set di ’Ammazzare stanca’, il film prodotto da Manetti bros. e Pier Giorgio Bellocchio per Mompracem con Rai Cinema, che Daniele Vicari (foto) ha già in parte girato in Calabria. Le nuove riprese interesseranno Bologna e Provincia, quindi Pianoro, Budrio, San Lazzaro, Sasso Marconi e Bentivoglio. La storia di questa ’dark comedy’, ambientata negli Anni ‘70 (i casting ricercano sempre comparse nello stile di quei tempi), con sfumature thriller, è quella di Antonio Zagari, un gangster realmente esistito (pentito e poi morto nel 2004) che si è stancato di gestire gli affari sporchi della ‘ndrangheta. In Calabria si è girato anche nel carcere di Lamezia Terme chiuso da tempo. Zagari, originario di San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, è stato agli inizi degli anni Novanta, il primo, insieme a Saverio Morabito, a scegliere la strada del pentimento, raccontando di come le ‘ndrine stessero tessendo una ragnatela internazionale, grazie ai nuovi mercati nella droga e al riciclaggio. Il film è un adattamento cinematografico dall’omonimo romanzo. Vicari, classe 1967, ha fatto del documentario sociopolitico il suo linguaggio e tra i vari lavori va ricordato ’Diaz - Don’t Clean Up This Blood’, che ha vinto a Berlino nel 2012 insieme a ’The Parade’ del serbo Srdjan Dragojevic. Il film, incentrato sulle tristi vicende del G8 di Genova, si aggiudica 4 David di Donatello, e numerosi premi internazionali.