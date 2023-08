A piedi alla scoperta dell’acqua sacra

L’ACQUA sacra è il tema dell’escursione nel cuore del Parco del Corno alle Scale per ammirare una delle più belle cascate dell’Appennino, in programma venerdì 25, dal Santuario di Madonna dell’Acero attraverso una splendida faggeta, su sentieri per tutti ma sempre affascinanti. Ritrovo ore 9 al Bar Snoopy di La Cà. Difficoltà: E, lunghezza 15 km, dislivello 700 metri, cammino effettivo 4 ore. Informazioni e prenotazione obbligatoria: Federica 348 6965830; [email protected].