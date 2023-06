A piedi e in bicicletta nella galleria della natura

di Zoe Pederzini

Un’immersione nella natura. Dal oggi, e fino all’11 giugno, si terrà la terza edizione di Bologna montana evergreen fest, il Festival dell’ambiente e della sostenibilità ideato e realizzato dall’associazione Viva il Verde in collaborazione con i Comuni di Castiglione dei Pepoli, Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro. Il Festival, come le scorse edizioni, sarà in modalità diffusa. Oggi, 2 giugno, a Loiano, inaugurerà Bologna Montana Evergreen Fest con l’evento ApiCultura: le api, e il loro meraviglioso mondo, saranno protagoniste con esposizione di prodotti, convegno, mostra fotografica, attività ludicodidattiche destinate a ragazzi e adulti e lo spettacolo "La meravigliosa vita delle api" con Gianumberto Accinelli e Marianna Morandi. I giorni successivi seguiranno fattoria didattica, escursioni, mercato a chilometro zero, salvaguardia e pulizia dei territori, convegni e tanti altri eventi e attività. Inoltre, il 10 giugno sarà inaugurato un suggestivo percorso tematico, che prenderà il nome di Bologna montana art trail.

Destinato a escursionisti che potranno percorrerlo a piedi, in bici e a cavallo, il percorso, di straordinaria bellezza ambientale e storica, avrà una lunghezza di circa 100 km ed attraverserà i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro integrandosi con l’ampia rete sentieristica del territorio. Sempre sui territori, fino al 9 giugno si terrà la prima edizione della rassegna Bologna montana land art, una forma d’arte contemporanea caratterizzata dall’intervento diretto dell’artista sul territorio con l’utilizzo di materiali prevalentemente naturali. Le performance vedranno protagonisti cinque artisti che realizzeranno cinque opere, una per ogni Comune, installate in modalità permanente lungo il percorso Bologna montana art trail. La rassegna Bologna montana land art contribuirà a connotare in modo distintivo il Bologna montana art trail rendendolo un percorso unico nel suo genere, in grado di attrarre sui territori amanti dell’arte e della cultura, provenienti sia dal territorio nazionale che internazionale. Inoltre, lungo il percorso, in prossimità delle opere, sarà possibile organizzare campus, eventi, convegni, visite guidate, concerti, performance teatrali, presentazioni di libri, laboratori per le scuole e per adulti e innumerevoli altre iniziative.