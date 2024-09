A piedi nudi nel parco. Parlando di filosofia

Immersi nel verde, Sotto il cielo di Bologna per filosofeggiare (e non solo). Anche quest’anno l’associazione Nuova Acropoli Bologna porta la filosofia attiva nel parco: quattro appuntamenti con cadenza settimanale, in partenza da domani nel parco Nicholas Green in via della Certosa. "La filosofia Attiva, proposta da Nuova Acropoli, ha l’obiettivo di recuperare gli insegnamenti antichi e riscoprirne la validità nella vita di tutti i giorni. Unisce teoria e azione, puntando a provocare un cambiamento positivo in noi stessi e in ciò che ci circonda", spiega Mariasole Cipolletta di Nuova Acropoli. Il viaggio partirà dal lontano Oriente con i saggi dell’induismo, del buddismo indiano e tibetano per poi approdare all’Occidente con Platone, Aristotele e Marco Aurelio.

"Abbiamo deciso di rivolgerci soprattutto ai giovani perché in loro vediamo molta disillusione verso la società, il sistema sociale e politico. Questo li rende passivi, sentendosi sopraffatti dai grandi problemi e convinti di non poter fare nulla per cambiare le cose in meglio − rivela Cipolletta –. Con questi incontri, che sono solo dei piccoli ’assaggi’ di un percorso più ampio, vogliamo stimolare una riflessione interiore che li spinga ad attivarsi e al fare qualcosa per cambiare le cose". Quindi, niente programmi teorici e noiosi, ma un dialogo sugli insegnamenti del passato per aiutare nell’agire quotidiano. "Pensiamo, per esempio, al concetto di ’come essere un buon amico". Ma nelle attività dell’organizzazione non c’è solo la filosofia: "La affianchiamo sempre al volontariato per creare un impatto concreto nel territorio in cui operiamo. Un esempio sono le azioni che abbiamo portato avanti negli ultimi anni nel giardino Bulgarelli, con la cura del verde, la piantumazione di piante, l’installazione della ’BiblioCasetta’". Tutti gli eventi sono gratuiti, l’orario di ritrovo è alle 19.

Sara Ausilio