’A place of safety’: sul palco vite migranti

Avevano pensato di invitare in scena una o più persone salvate in mezzo a quello "spazio enorme e spaventoso" che è il mare. Però, sarebbe stato "sbagliato, ingiusto". ‘A place of safety. Viaggio nel Mediterraneo centrale’ debutta in prima assoluta all’Arena del Sole da domani a domenica (alle 20,30, sabato alle 19, domenica alle 16). È il nuovo spettacolo di Kepler-452, realizzato in collaborazione con Sea-Watch e Emergency e prodotto da Ert. Il lavoro comincia con una residenza di Nicola Borghesi ed Enrico Baraldi a Lampedusa. Prosegue con i due fondatori della compagnia, che firmano regia e drammaturgia, a bordo della Sea-Watch 5. Cinque settimane di navigazione, durante le quali vengono soccorse 156 persone che vengono fatte sbarcare in un porto, ’place of safety’, dalla parte opposta dello stivale, a La Spezia. "Un accumulo di storie impossibili da raccontare", dicono. E anche per questo sul palco c’è chi ha soccorso, ci sono gli occhi che hanno registrato "le infamie che accadono nel Mediterraneo centrale", spiega Borghesi. Appaiono in scena, assieme a lui, Flavio Catalano, ufficiale tecnico sommergibilista della Marina Militare, ora in pensione e volontario su Life Support per Emergency; Miguel Duarte, fisico matematico portoghese, civil sea rescuer nel Mediterraneo centrale, membro dell’equipaggio della nave ‘Iuventa’ che ha rischiato 20 anni di carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, oggi capo missione per Sea-Watch; Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch, attualmente visiting professor al Graduate institute of international and development studies di Ginevra; Floriana Pati, infermiera specializzata in medicina della migrazione, e José Ricardo Peña, nato in Texas, figlio di immigrati messicani, che ha lavorato come elettricista sulle navi prima di diventare un volontario con Sea-Watch. "Abbiamo provato a portare in teatro una persona conosciuta durante il soccorso - racconta Baraldi, che ha curato anche il progetto video -. Ha partecipato a una fase del lavoro, poi è sparita. Nell’ultimo messaggio diceva di stare disperatamente cercando di raggiungere Foggia per trovare lavoro nel settore agricolo". Una "traiettoria diretta" lega lo spettacolo al precedente, ‘Il Capitale. Un libro che non abbiamo ancora letto’, sulla lotta degli operai del Collettivo di fabbrica Gkn. Sono lavori scanditi da ricerche "sui lati più oscuri del tempo attuale", innumerevoli interviste, incontri dai quali germinano drammaturgie e regie. Lavori che raccolgono sul palcoscenico protagonisti "che non avrebbero mai pensato di fare teatro". Nel chiostro del teatro è visibile la video-installazione ‘Acquaintance’ di Max Cavallari, un foto-racconto realizzato a bordo della nave Humanity 1. Domenica alle 11, all’Arena del Sole, dopo la colazione offerta da Cucine popolari, è previsto l’incontro ‘Popoli in movimento - Cambiare il racconto’ con la compagnia, il fotografo Max Cavallari, la giornalista e conduttrice radiofonica Costanza Spocci e il ricercatore e giornalista Lorenzo Donati.

Amalia Apicella