A Poggipolini il premio ’Transatlantic award’. Il ceo: "Avanti con il nostro percorso di crescita"

Poggipolini, leader mondiale nella progettazione e produzione di organi di fissaggio critici stampati a caldo e soluzioni meccaniche ad altissima precisione in titanio e leghe speciali, è stata insignita del ’Transatlantic Award 2024’ nel corso della cerimonia organizzata da AmCham Italy agli East End Studios di Milano.

Il riconoscimento all’azienda di San Lazzaro è stato assegnato per il suo impegno nell’innovazione, con una motivazione che celebra un passo strategico cruciale per la crescita dell’azienda: l’acquisizione di Houston Precision Fasteners.

Questo importante traguardo consolida la posizione unica di Poggipolini come azienda capace di operare nei mercati più avanzati e strategici al mondo, abilitando l’ingresso esclusivo nel settore spaziale americano.

"Questo premio – dice Michele Poggipolini (nella foto), ceo dell’azienda – rappresenta un orgoglio immenso per me e per il team di Poggipolini. Questo premio è il riconoscimento del lavoro di una squadra unica, che con determinazione e passione porta il valore italiano nei mercati globali. Siamo solo all’inizio della nostra roadmap imprenditoriale, ma questa tappa ci motiva ulteriormente a proseguire il nostro percorso di crescita".

La serata ha visto la partecipazione di 600-800 ospiti, tra cui rappresentanti delle più alte istituzioni italiane e americane, con gli ambasciatori italiano negli Stati Uniti e americano in Italia come ospiti d’onore.