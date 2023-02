A Porretta un solo ginecologo Facci: "Il servizio va garantito"

Nell’ospedale di Porretta l’attività ambulatoriale di ginecologia è attualmente garantita da due medici, uno dei quali alla fine del mese andrà in pensione. L’Ausl ha già avviato la procedura per individuare un sostituto che possa garantire la continuità assistenziale, ma la questione apre due fronti diversi: il primo è il timore di un depotenziamento di questo importante servizio sanitario a supporto della maternità nella montagna bolognese qualora non arrivasse in tempi brevi la nomina di un sostituto. Il secondo è legato all’annosa questione della riapertura del punto nascite. Ad oggi non ci sono particolari novità sull’argomento e tutto resta ancorato ad una serie di annunci che difficilmente troveranno una applicazione pratica dato che i criteri scientifici fissano a 1000 parti in un triennio, la soglia necessaria per garantire una adeguata affidabilità e sicurezza del servizio. Numeri impensabili per questo territorio.

I due problemi sono estremamente correlati e sono diventato l’argomento di una unica interrogazione presentata dal consigliere regionale della Lega Michele Facci alla giunta del presidente Stefano Bonaccini.

"Come prima cosa – spiega Facci – chiediamo come si intenda continuare a garantire un servizio così importante e che non si può pensare a carico di un solo professionista fino a quando non sarà individuato un sostituto. Inoltre, visto che in più occasioni ci siamo sentiti dire che è stato un errore chiudere il punto nascite di Porretta, così come quello di altri presidi montani, vorremmo sapere come e in che tempi si intende concretamente riparare a questo errore".