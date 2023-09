A Porta Pratello gli incontri sono ’Summerground’

A Porta Pratello (via Petralata 58) la sinergia tra La confraternita dell’uva-Libreria indipendente e l’associazione Spazio Letterario ha dato vita alla rassegna ’Summerground’ che prosegue per tutto il mese. Oggi alle 19 presentazione del libro ’25’ (Sellerio) di Bernardo Zannoni (foto), in dialogo con Chiara Belliti. Giovedì alle 19 incontro con il vincitore del Premio Strega europeo 2021 e dell’International Booker Prize 2023, Georgi Gospodinov. L’autore dialogherà con lo scrittore Marcello Fois. La prossima settimana, martedì 19 dalle 20, rassegna ’Le notti del Pratello’, in collaborazione con Alliance Fracaise e Otago Literary Agency: Lydia Salvayre presenterà il suo libro ’ (Prehistorica) e alle 21,30, Carlo Lucarelli con ’In compagnia del lupo. I nuovi racconti’ (Tiwi).