A Primaveranda musica, teatro e buon cibo

Novantasette iniziative, da sabato al 1 maggio, per le vie di Budrio. Un contenitore pieno di idee, iniziative, intrattenimenti, cultura, buon cibo: Primaveranda, alla 34esima edizione, conferma la sua formula ricca e articolata divenendo un appuntamento tradizionale.

Una rassegna realizzata con il contributo delle realtà associative e istituzioni culturali cittadine, coordinata dalla Pro Loco e sotto l’egida del Comune. Ma il grande evento primaverile di Budrio nasce e si afferma negli anni anche intorno al gruppo dei commercianti, al Comitato degli operatori economici di Budrio, con il sostegno di Confcommercio Ascom.

"Dopo un biennio di emergenze sanitarie, in cui è stata messa veramente a dura prova la capacità e la voglia di partecipare alla vita della comunità, di socializzare, di incontrarsi - ha affermato Debora Badiali, sindaco di Budrio -. Primaveranda, aprendo tradizionalmente il calendario dei grandi appuntamenti in pianura, vuole essere il rinnovato segnale e l’auspicio di una vera rinascita".

"In questo rilancio, le attività economiche e i negozi, con la loro presenza, con il loro entusiasmo e con la loro offerta commerciale, giocano un ruolo determinante, rendendo vivi, ricchi e attraenti i nostri centri - conferma Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Bologna -. Solo il commercio e l’economia di prossimità, nei centri grandi e piccoli del nostro territorio, sono in grado di coniugare crescita e valorizzazione della proposta culturale, delle tradizioni, delle radici e della storia dei luoghi, con le loro grandi potenzialità, e capaci di rappresentare anche un’importante ‘volano’ turistico".

Ricchissimo il programma: fra gli appuntamenti musicali il concerto Tributo a Lucio Battisti, negli 80 anni dalla nascita (lunedì 1° maggio in piazza Filopanti); fra le rassegne, la mostra "Filopanti e i grandi dell’800 e del ‘900" in Galleria Sant’Agata, la mostra sulla storia delle biciclette Bianchi, dal 1886 a Pantani, in Sala Rosa; fra incontri, seminari e conferenze, "La crisi dell’acqua, tra passato e futuro" incontro con lo scienziato e saggista Giulio Boccaletti e presentazione del già ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti (sabato 29 aprile 21 alle Torri dell’Acqua).

Zoe Pederzini