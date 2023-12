A proposito di intelligenza artificiale

’Ai for the people. Immaginari e politiche dell’intelligenza artificiale’. L’appuntamento è questo pomeriggio a partire alle 15 al teatro del Damslab in piazzetta Pasolini, con architetti, ricercatori, fisici, scrittori, programmatori ed esperti del tema. Si andrà fino alle 22, per cercare di cominciare a capire, ma anche sperimentare, le potenzialità e i limiti di questa rivoluzione già iniziata. Il pomeriggio si apre con ’Ai, arte concettuale e scrittura’ con Lorenzo Mari e Alessandro De Francesco. Alle 18 ’L’intelligenza artificiale tra mito e realtà’ e alle 20 ’Politiche per l’intelligenza artificiale’.