A Ravenna da Dante a Byron. Patto col Gabinetto Vieusseux

E’ stato firmato ieri, nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, a due passi dalla tomba di Dante, l’accordo di collaborazione tra il Gabinetto scientifico letterario Vieusseux oggi presieduto da Riccardo Nencini, ex presidente della Commissione Cultura del Senato e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Ernesto Giuseppe Alfieri ieri rappresentata anche dal segretario Giancarlo Bagnariol. Un atto formale che apre la via a una collaborazione il cui battesimo sarà a inizio 2024 con un convegno letterario su Byron, nel 200° della morte e in occasione dell’inaugurazione del museo a lui dedicato a Palazzo Guiccioli, recentemente acquistato e ristrutturato con un corposo intervento dalla Fondazione. E proprio Byron sarà assieme a Dante, cui la Fondazione dedica annualmente il Festival internazional, uno dei due capisaldi di questa collaborazione che incrocia letteratura e storia, ma anche arte, attualità, pittura, didattica (foto, Bagnariol, Nencini e Alfieri).