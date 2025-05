"A Roma una grande famiglia. Ripagati anni di delusioni"

Andrea Mascherini, presidente Coop Reno, cosa voleva raccontare con la lettera pubblicata sul Carlino?

"Avevo 7 anni la prima volta che mio zio mi portò allo stadio e oggi ne ho 52, seguo il Bologna da sempre. Mi sembrava giusto ricordare che, dietro il risultato di quest’anno, ci sono tanti anni di vicissitudini: voglio rammentarli ancora prima delle vittorie. Noi ci credevamo già da anni, quando abbiamo iniziato a sponsorizzare la squadra. Ricordo bene la contentezza che provai nel vedere i nostri ragazzi indossare la maglia del Bologna, la prima volta".

Cosa ha provato durante la partita a Roma?

"È stato l’esodo della città. Una città che seguiva la squadra, a prescindere dall’esito. Poi, non essendo abituati a vincere, temevamo che il risultato potesse ribaltarsi fino all’ultimo secondo. Quando c’è stato il fischio finale, mi sono guardato intorno e c’era tanta gente commossa. Vederla in quello stato mi ha colpito: alcune volte non si salutano neanche i vicini, ma in quel momento, fuori e dentro lo stadio, ci si specchiava nell’altro e si condivideva la felicità. Roma è stata una gita di famiglia ma in 30mila".

Cosa significa questa vittoria per la comunità?

"Ricordo che, quando il presidente Joey promise di portare il Bologna in Europa, si pensava potesse essere uno slogan, poi, a mano a mano diventava sempre più reale. Le iniziative come la nostra, che da tre stagioni realizziamo l’album delle figurine del Bologna, ogni anno tutte esaurite, rappresentano per me una sfaccettatura di amore rossoblù".

Gioia Gentile