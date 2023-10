A San Domenico incontri per capire il futuro e mantenere la speranza

Fragilità, guerra, accoglienza e disagi della città. Ma con un filo conduttore: ‘C’è futuro!’, "un sentimento di speranza del domani", precisa Luigi Stagni, presidente del Centro San Domenico. Inizia oggi il nuovo anno di incontri al Centro con i primi appuntamenti, che sono in collaborazione con la rivista Pandora. Alle 15, nella sala Ghisilardi del Centro, ‘Dove vanno le imprese? Filiere e catene del valore tra Italia ed Emilia-Romagna’ con Valentina Bianchini, Rita Ghedini, Anna Giunta, Franco Mosconi e Daniele Ravaglia. Alle 17, nella sala Bolognini, Giovanna Cosenza, Marco Damilano, Luigi Di Gregorio, Piero Ignazi e Giovanni Orsina parleranno invece di ‘Progresso’. Alle 18,30, sempre nella sala Bolognini, appuntamento con la lectio del filosofo Massimo Cacciari, ‘L’irrealizzabile fine’. Mentre martedì, alle 21, ‘La nuova corsa allo spazio: scenari e orizzonti’, l’astronauta Samantha Cristoforetti sarà video-collegata e dialogherà con l’ingegnere aeronautico Marcello Spagnulo. L’ultimo incontro in collaborazione con Pandora è con la lectio di Ivano Dionigi, latinista e professore emerito, sabato 14 ottobre, dal titolo ‘Dedalo: l’uomo o la natura?’.

Sempre "interrogandoci sulle nostre prospettive future, perché il tempo non è una serie di momenti, ma guardare al futuro e progettarlo per affrontare il presente", come dice fra Giovanni Bertuzzi (foto), i classici ’Martedì di San Domenico’ inaugurano il 17 ottobre, con Romano Prodi e Giorgio Tonelli: ‘Quale bussola in un mondo che cambia?’. E proseguono il 7 novembre con ‘100 anni dalla nascita di Don Lorenzo Milani’, in cui dialogheranno il cardinale Matteo Maria Zuppi e don Luigi Ciotti. Nel cartellone si inseriscono anche due visite guidate, alla scoperta dei tratti di portici che sono diventati patrimonio Unesco con l’architetto Nicoletta Gandolfi: l’11 e il 25 novembre.

Il calendario è lungo e vario: si parlerà poi di ‘Giustizia riparativa’ con l’ex ministra Marta Cartabia, il 28 novembre, e di ‘Bologna dopo la pandemia’, il 5 dicembre, con il direttore del dipartimento di Sociologia dell’Università di Bologna Marco Castrignanò, il sindaco Matteo Lepore e la sociologa Egeria Di Nallo. Poco prima di Natale, chiude la prima parte del programma, ‘I Portici di Bologna, scenografia della città’, con Pupi Avati e Nicoletta Gandolfi. "La rassegna de ’I martedì’ vuol farsi tessera di un mosaico di crescita, capacità e critica – conclude Maria Campone, segretaria generale del Centro San Domenico – mai disgiunta da spirto di misericordia e carità".

Amalia Apicella