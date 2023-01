Gianni

Scelga lui. Come dice il proverbio, a San Donato non si guarda in bocca…

DEM E RIDEM

In vista del congresso nazionale del Partito democratico, il comitato a sostegno di Elly Schlein ha recapitato agli iscritti un documento programmatico della candidata alla segreteria che ha lo stesso, identico titolo del libro scritto dall’attuale rivale Stefano Bonaccini due anni fa, ‘Il Paese che vogliamo’. Una copia di fatto.

LA DOMANDA

Il questore Isabella Fusiello ha spiegato, a proposito dello spaccio soprattutto nella zona universitaria, che molti pusher africani sanno perfettamente di non potere essere espulsi, quando vengono arrestati con la droga in mano, perché godono dello status di richiedenti asilo, una pratica burocratica che può durare anche tre-quattro anni. Bella roba, eh?

LUNETTA GAMBERINI

Qualche giorno fa, nel tardo pomeriggio, una signora cinquantenne con il cane al guinzaglio ha messo in fuga un giovanissimo rapinatore, passamontagna sul volto e coltello in pugno, semplicemente urlandogli dietro. A piedini nudi nel parco.

IL SALVATAGGIO

Una pattuglia del Radiomobile di passaggio in via Francesco Nullo, al Savena, ha soccorso un gatto fermo immobile, in modo innaturale, sul ciglio della strada: la bestiola era stata investita da un’auto e aveva riportato la frattura del bacino. Smaltiti l’intervento chirurgico e la convalescenza, il micio verrà restituito al legittimo proprietario. E vissero felini e contenti.

UN CAPPUCCINO, GRAZIE "Quella mattina ci siamo trovati al bar per la colazione e non avevamo un soldo, così abbiamo deciso di fare la rapina", hanno spiegato al giudice i due pregiudicati italiani arrestati qualche giorno fa dai carabinieri dopo l’assalto, e il successivo inseguimento, all’ufficio postale di Ozzano (750 euro). Per due paste e un bottino.