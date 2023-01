A San Donato non si guarda in bocca…

Gianni Gennasi

CINQUE MILIONI

Il vincitore della Lotteria ha tre opzioni per evitare il passaggio dall’insonnia al ricovero a Villa Baruzziana. Ossia fare un regalo alla collettività che gli nobiliti l’autostima e la coscienza, senza pregiudicargli presente e futuro da emiro. Eccole: 1) comprare a Lepore un’auto che non supera i 30 kmh neanche se la spingi in discesa dalla curva delle Orfanelle; 2) inviare ai pronto soccorso un tot di medici e infermieri in modo da garantire a mio nonno assistenza entro 48 ore; 3) prendere in prestito un attaccante sano, vestirlo di rossoblù (non rosa, please) e indicargli la via del gol. Cose così, di pubblica utilità e valenza sociale.