A San Giovanni è fuga dalla Lega "Impossibile rimanere nel partito"

Dopo l’uscita dalla Lega del sindaco di Sant’Agata Beppe Vicinelli, ora a lasciare il partito a San Giovanni in Persiceto sono Elena Serra consigliera comunale, Roberta Zanarini ex coordinatrice del partito di Terre d’Acqua e Mauro Ciuffetti ex responsabile di Persiceto. "Restare nel partito – dice Serra – ormai è diventato impossibile. Perché si è creata una situazione insostenibile con i nuovi responsabili sia a livello provinciale che locale. Ho subito attacchi che mi hanno ferito sia sul piano politico ma soprattutto personale come donna". Fa eco Zanarini: "Sono leghista dalla prima ora e mai mi sarei aspettata di arrivare in questa situazione. Ho cercato di portare le problematiche che stavamo vivendo all’incontro del marzo scorso con il segretario Matteo Salvini, dal momento che era stato chiesto un incontro per parlare con i militanti". E continua "Ma non mi hanno fatto parlare, anzi il segretario ha dichiarato che per chi voleva uscire dal partito la porta era aperta. Non mi scoraggio e continuerò a far politica per la difesa di quei valori che la Lega, soprattutto a livello locale, ha del tutto disatteso".

Anche Mauro Ciuffetti si dichiara totalmente deluso: "Ho dato tanto alla Lega in questi ultimi anni ma dall’altra parte non c’è stato rispetto per il lavoro svolto". "Ringraziamo Serra, Zanarini e Ciuffetti – replica Carlo Piastra, segretario provinciale della Lega, che butta acqua sul fuoco – per il lavoro svolto. Ci dispiace per il consigliere comunale che esce dal nostro partito a San Giovanni, dove però la Lega rimarrà comunque presente e rappresentata da altri militanti, in ascolto dei cittadini. Colgo l’occasione per sottolineare che – per la prima volta – entriamo nelle istituzioni in diversi comuni dell’Appennino grazie alla recente tornata elettorale".

Pier Luigi Trombetta