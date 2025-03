A San Giovanni parte la settimana della legalità

In occasione della 30esima Giornata nazionale della memoria e dell’impegno, in ricordo delle vittime innocenti delle mafie (21 marzo), a Persiceto si tengono diverse iniziative. Matilde Ristorazione in collaborazione con ‘Libera terra. Le terre libere dalla Mafia’, promuove ‘Il gusto del grano’, domani nelle mense scolastiche comunali di Persiceto. Sarà offerta la pasta biologica ‘Libera Terra’. Sabato alle 11.15, nella sala consiliare del municipio si terrà ‘Sfide di giustizia e legalità. Combattere la mafia e le forze criminali’, un consiglio comunale aperto. Infine domenica, alle 18, nel teatro comunale si terrà lo spettacolo di Davide Enia ‘Autoritratto’.