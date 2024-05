A San Giovanni torna l’opera lirica

Il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto riapre all’opera lirica. L’occasione è promossa dalla Paride Venturi International Academy of Opera, un’associazione fondata a Bologna nel 2020 dai cantanti Carlo Colombara e Fulvio Massa nel nome del loro comune maestro Paride Venturi, del quale lo scorso anno si celebrava il centenario della nascita. Dopo concerti, lezioni e master di canto, nonché una borsa di studio messa a concorso lo scorso anno, l’Academy si impegna ora nella produzione di un titolo operistico con tutti i crismi. Debutterà dunque questa sera con replica domani (ore 20.30) il capolavoro di Mozart ’Le nozze di Figaro’, riportando così l’opera fra le mura di un teatro con una lunga storia alle spalle. "Le sue origini – ci racconta Fulvio Massa – risalgono a metà Seicento, anche se l’attuale fisionomia della sala è tardo settecentesca, rinnovata ulteriormente a metà Ottocento. Oggi conta poco più di 200 posti: un vero gioiello architettonico. Nel Novecento è rimasto chiuso per lunghi periodi, anche adibito ad altri usi. Ora viene utilizzato per spettacoli di prosa o piccoli concerti. Lo scorso anno il Teatro Comunale di Bologna vi ha presentato gli intermezzi della ’Serva padrona’ con i giovani della Scuola dell’opera, mentre noi riportiamo finalmente questa sera un’opera intera fra le più importanti: ’Le nozze di Figaro’ mozartiane, con la regia di Alberto Paloscia (scene e costumi di Artescenica) e l’Orchestra delle Terre Verdiane diretta da Stefano Giaroli, con il Coro Kalicantus di Bologna istruito da Paola Del Verme".

E i cantanti?

"Sono il frutto di un’attenta selezione, cominciata con una cinquantina di candidature e terminata con una vera ‘opera studio’ in teatro. Saranno 19 i cantanti che si esibiscono nel doppio cast per le due recite. È un modo per recuperare i cosiddetti ‘teatri di provincia’, che consentivano ai giovani artisti di farsi le ossa, prima di affrontare i palcoscenici maggiori. Nei secoli passati, proprio San Giovanni in Persiceto è stata una delle piazze più importanti per questo genere di formazione e lancio delle nuove voci".

Ci sarà un seguito?

"Nelle nostre intenzioni è prevista la produzione di due titoli all’anno, in primavera e in autunno, affiancati da una borsa di studio annuale. Il Comune di San Giovanni ci assicura il suo appoggio".

Marco Beghelli