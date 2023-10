A San Lócca 200 idee per divertirsi

Duecento stand dedicati a creatività, cibo, intrattenimento e associazioni coloreranno e animeranno l’intera via di San Luca, dal Meloncello al Santuario, oggi dalle 10 alle 19 in occasione dell’ottava edizione del San Lócca Day.

La giornata di festa gratuita, organizzata da Succede solo a Bologna con il patrocinio del Comune di Bologna e il totale contributo di EmilBanca, torna all’insegna di musica, degustazioni e divertimento.

Lungo il tragitto si susseguiranno 100 stand creativi, dieci associazioni, 40 stand food e 30 di intrattenimento per rendere la camminata entusiasmante, colorata da attività, come giochi, percorsi gustativi, curiosità tipiche del territorio, sport e musica. "Tra i promotori del San Lócca Day, EmilBanca fin dalla prima edizione mette risorse per una manifestazione ormai nei cuori dei bolognesi. Un impegno decisivo – si spiega dalla Bcc – anche per trovare i fondi in questi anni serviti ai lavori di restauro legati alla manifestazione".

Il San Lócca Day ha poi un aspetto benefico. Ogni anno l’associazione Succede solo a Bologna attiva infatti una raccolta fondi destinata a un tema di tutela del territorio: nell’edizione 2023 continuerà il progetto di riportare al suo antico splendore il Teatro Mazzacorati 1763, teatro settecentesco all’interno di Villa Aldrovandi Mazzacorati.