A Sasso una rassegna di musica e poesia Primo appuntamento con le note blues

Edizione numero otto per la rassegna di Musica, poesie e azioni sceniche che prende il via martedì prossimo 21 febbraio, nella sala mostre Renato Giorgi di Sasso Marconi. Ingresso libero alle 21,15 per otto martedì (unica eccezione il 30 marzo: giovedì) con il primo appuntamento che vede in scena Roberto Menabò e il suo ‘Blues ha una mamma bianca’ storie di chitarristi e banjoisti nell’America degli anni Venti e Trenta. La rievocazione degli anni della Grande depressione quando tanti musicisti bianchi, soprattutto negli stati lambiti dagli Appalachi, suonavano un ottimo ed intenso blues. Molti di essi sono caduti nel dimenticatoio, dal quale li ha scovati lo scrittore e musicista Roberto Menabò.