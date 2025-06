A scuola contro l’abbandono della montagna

Formare i giovani per invertire il fenomeno dell’abbandono e del degrado della montagna e dare un futuro all’economia dell’Appennino. Con questo obiettivo lungo tutto l’anno scolastico appena concluso l’Accademia nazionale di agricoltura insieme alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con la collaborazione del Corpo forestale dei carabinieri Emilia-Romagna ha promosso una serie di corsi scolastici professionali rivolti alle classi quarte e quinte dell’istituto agrario Serpieri di Bologna e Ferrarini di Sasso Marconi.

Complessivamente 170 ore di insegnamento e lavoro sul campo che hanno coinvolto 160 studenti con docenti e ricercatori del dipartimento di scienze e tecnologie agro alimentari di Unibo, ufficiali dei carabinieri forestali. Formazione ed esperienze dirette con corsi di coltivazione, produzione e tecniche di estrazione delle piante officinali, conoscenza dell’arenaria e dell’antica arte della lavorazione della pietra, corsi di viticoltura e frutticoltura di collina e di montagna, fino all’organizzazione e gestione del bosco.

Tutte materie specialistiche che hanno preso il via dal corso sulla conoscenza del suolo e delle sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche. Un percorso che si è concluso con una cerimonia di premiazione e di restituzione finale del lavoro svolto nel corso della quale il presidente dell’Accademia nazionale di agricoltura, Giorgio Cantelli Forti, ha osservato come "l’abbandono dei boschi e dei pascoli, la mancanza della mano dell’uomo per la costante cura dell’ambiente ha, nel tempo, determinato un generalizzato e inesorabile degrado dei luoghi con conseguenti ripercussioni negative durante le emergenze climatiche, come di recente si è dimostrato in Emilia-Romagna e in Toscana. Per invertire questo degrado bisogna in primis impegnarsi sulla formazione dei giovani, dotandoli della preparazione necessaria e della volontà di spendere la loro attività in questi territori".

Obiettivo ribadito dal presidente della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Pierluigi Stefanini, che nel contesto del programma dedicato ad ambiente, sostenibilità, partecipazione interconnessioni, reti e Appennini, ha sostenuto questo progetto che "punta sull’innovazione tecnologica, la valorizzazione delle tradizioni locali e la crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale. Così da agevolare l’interesse degli studenti, con tematiche che troverebbero poco spazio nella classica programmazione didattica".

Gabriele Mignardi