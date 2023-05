A scuola di cinema con Ruben Östlund

di Benedetta Cucci

Scuola di regia con Ruben Östlund per venti registi emergenti da tutto il mondo e collaboratori del regista svedese se si è giovani professionisti bolognesi. In un modo o nell’altro, a ognuno il suo sogno. Succede infatti che dal 26 giugno al 7 luglio, l’autore classe 1974, due volte Palma d’Oro a Cannes con i film ’The Square’ e ’Triangle of Sadness’ (feroce satira sulla crisi della società occidentale che ha vinto nel 2022) e attuale presidente di giuria sulla Croisette, arriverà sotto le Due Torri per la International Filmmaking Academy (che compie dieci anni di sodalizio con la città), nell’ambito del festival Il Cinema Ritrovato. Un’occasione d’oro, si può ben dire, per quegli aspiranti ’directors’ che, nel corso del lungo stage sul set, gireranno alcuni cortometraggi sotto la guida dello stesso Östlund, ma anche per professionisti bolognesi che abbiano voglia di un’esperienza ravvicinata col grande cinema, offrendo la propria collaborazione e diventando parte di un team di produzione che parteciperà in tutte le diverse fasi e alla riuscita finale della masterclass. Per supportare infatti la produzione nella realizzazione di 20 cortometraggi in varie location di Bologna, si cercano figure ’volontarie’ domiciliate a Bologna per i ruoli di assistenti di produzione, montatori, videomaker, fonici. Per candidarsi mandare curriculum, contatti e le proprie disponibilità a [email protected] inserendo come oggetto ’volontario’ seguito dal ruolo che desiderate ricoprire. Le candidature si possono inviare fino al 31 maggio.

Al Cinema Ritrovato, Östlund terrà una ’Lezione di cinema’ aperta al pubblico e presenterà in Piazza Maggiore il suo ’The Square’. Non solo. Giovedì 6 luglio è previsto anche un incontro del regista svedese con il pubblico, organizzato da Fondazione Mast (nell’auditorium di via Speranza) che già in passato ha ospitato, in occasione della Masterclass IFA, Jane Campion e John Landis. Östlund al Mast parlerà del suo cinema e di seguito introdurrà ’Forza maggiore’ (2014), il film che lo ha consacrato e che gli ha fatto ottenere il Premio della Giuria a Cannes e una candidatura ai Golden Globe nel 2015 come miglior film straniero. "In quanto presidente della giuria – ha detto Östlund nel giorno dell’apertura di Cannes – vorrei creare un’atmosfera in cui non si cerchi di essere ’smart’ tutto il tempo, perché le persone non dovrebbero essere spaventate da ciò che sentono. Dobbiamo seguire il nostro primo istinto. Io vorrei essere libero, aperto. È noioso essere in una giuria quando c’è il consenso, veniamo tutti da differenti background e penso sia questa la ragione per cui siamo qui".