A scuola di etica con Vito Mancuso: nuovo ciclo al Mast

Torna alla Fondazione Mast di via Speranza il Laboratorio di etica di Vito Mancuso, arrivato alla sesta edizione. Questo ciclo, che si sviluppa in quattro lezioni, è dedicato al Super-Io, l’istanza psichica che secondo Sigmund Freud regola il comportamento e presiede alla coscienza morale. Come si applica questo concetto nella contemporaneità? A muovere l’uomo sono ancora degli ipotetici ideali oppure solo gli interessi personali?

Il teologo cercherà di rispondere a queste e altre domande con ospiti d’eccezione.

Il primo appuntamento è già domani alle 18,30 con la conversazione tra Mancuso e Stefano Bolognini, psichiatra e psicoanalista che da anni solge una intensa attività scientifica e istituzionale nell’ambito dell’International Psychoanalytic Association.