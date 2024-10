A scuola di prevenzione con la Protezione civile

La Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Savena-Idice incontra la popolazione per illustrare il piano di protezione civile e il sistema di allertamento. Appuntamento per l’incontro pubblico a Pianoro oggi, alle ore 20.30, al Museo di Arte e Mestieri in via del Gualando, 2. L’obiettivo è illustrare alla popolazione i contenuti dei Piani di Protezione Civile adottati per i comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro e il servizio Alert System, un sistema di allertamento vocale ai numeri telefonici fissi pubblici, che vengono acquisisti direttamente dagli elenchi telefonici, e ai numeri di cellulari, che volontariamente decidono di registrarsi, già utilizzato per diffondere le allerte meteo e altri avvisi in situazioni di emergenza.

Durante la serata gli amministratori, i tecnici, gli esperti di protezione civile illustreranno ai cittadini la struttura del servizio di protezione civile e in particolare le modalità di allertamento in caso di evento atmosferico avverso e i comportamenti da tenere in caso di emergenza. Saranno presenti i rappresentanti di associazioni di volontariato del territorio dell’Unione che illustreranno un caso concreto affrontato per fronteggiare le emergenze. La popolazione è invitata a partecipare. La Presidente dell’Unione dei Comuni Savena-Idice Barbara Panzacchi afferma che "i cambiamenti climatici e i nuovi rischi correlati possono trovare un’importante prima risposta negli aggiornamenti dei Piani di Protezione Civile, nelle procedure di allertamento e nel miglioramento della capacità di gestione di eventuali emergenze. La collaborazione con il mondo del volontariato è fondamentale, come si desume dall’importante presenza di associazioni di volontariato di protezioni civile nel nostro territorio. Gli incontri con la popolazione sono molto importanti perché, come dice il Codice della Protezione Civile, una popolazione informata può essere protagonista positiva del sistema".

z. p.