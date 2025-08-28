A scuola di scherma con le sciabole d’oro

Sono arrivati in paese i campioni della sciabola. Da domenica scorsa gli atleti, che hanno raggiunto l’Appennino insieme ai giovani iscritti al campo estivo Fencing Camp Lizzano 2025, sono alloggiati presso l’Hotel Montepizzo, dove si tratterranno fino a sabato 30 Agosto, quando si daranno il cambio con i ‘colleghi’ della spada che saranno a Lizzano in Belvedere per tutta la settimana successiva. "Il paese ha una certa consuetudine con questo sport – racconta Federica Testoni dell’ Hotel Montepizzo –. La Virtus scherma di Bologna organizza eventi in paese da più di vent’anni, ma le prime iniziative risalgono a quasi quarant’anni fa".

Tra i presenti di quest’ anno, quattro sciabolatori di caratura internazionale: Luigi ‘Gigi’ Samele, campione olimpico a Londra, Tokio e Parigi, Matteo Neri, Pietro Torre, campioni del mondo 2025 e Michele Gallo, campione europeo 2024. "I ragazzi di ieri sono i campioni di oggi – prosegue con un pizzico di orgoglio Federica Testoni –. Li abbiamo visti crescere anno dopo anno e ci onoriamo della loro amicizia. I successi sportivi non li hanno cambiati, sono rimaste persone alla mano che conoscono il valore dell’impegno".

Sono circa un’ottantina in totale gli addetti ai lavori coinvolti nell’attività sportiva fra ragazzi, istruttori e atleti nazionali. I giovani, dai 10 ai 20 anni, sono più di sessanta, provenienti da varie parti d’Italia e, alcuni, dagli Stati Uniti. Le sedute di allenamento, aperte al pubblico, si svolgeranno all’interno del vicino Pala Biagi. Il programma della settimana è piuttosto intenso, anche fuori dal campo: sono previsti incontri con giovani e associazioni sportive del territorio e momenti pubblici in cui i campioni racconteranno i momenti cruciali delle loro carriere sportive.

Fabio Marchioni