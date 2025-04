A scuola di sentimenti: "Bisogna imparare a rispettare il partner"

"Oggi mi sento un fusillo: incasinato, ma trattengo bene il sugo". Federico StrizzaCervelli, psicoterapeuta e divulgatore su Instagram, scherza così al termine della nostra chiacchierata. Ma prima di arrivare alla pasta, c’è molto altro: un libro appena uscito, L’amore è una tragedia. Trovarsi, viversi, lasciarsi: dentro lo spettacolo delle relazioni umane (Sperling & Kupfer), e una missione chiara — portare consapevolezza nelle relazioni.

Da dove nasce l’idea del libro? "Volevo raccontare quanto spesso, non conoscendoci abbastanza, finiamo in trappole relazionali o esistenziali. L’inconsapevolezza ci porta a scelte sbagliate. Poi è arrivata Sperling: era da poco avvenuto l’omicidio di Giulia Cecchettin, e parlando con l’editrice abbiamo capito che serviva uno strumento per interpretare ciò che accade tra le persone. Il libro nasce così, come invito alla consapevolezza relazionale".

Cosa intende esattamente, per “relazione”? "È lo strumento di sopravvivenza principale dell’essere umano. Siamo animali sociali: la nostra competenza più importante non è solo l’intelligenza, ma la capacità di costruire legami. Amore, amicizia, lavoro: tutto passa da lì. Imparare a stare in una relazione è essenziale per vivere".

Nel libro parla di decostruire la gerarchia delle relazioni. In che senso? "Cresciamo con un’idea piramidale: prima la famiglia, poi l’amicizia, poi l’amore come traguardo. Ma non è detto che debba essere così. Ogni relazione può essere profonda e significativa, indipendentemente dall’etichetta. L’amicizia, ad esempio, è spesso trattata come un contorno, ma può essere uno spazio di emancipazione. È tempo di smettere di aspettarci dalle persone ciò che una certa etichetta prevede".

E allora… che cos’è l’amore? "Il sentimento più sublime e radicale che possiamo provare per un altro essere vivente. Non è solo romantico. È il bisogno di legarsi, di rispecchiarsi, di differenziarsi attraverso l’altro. Può essere diretto a un amico, a un familiare. Il romanticismo, invece, è una forma specifica d’amore che coinvolge attaccamento, desiderio e spesso dipendenza. Ma non è l’unica possibile".

Parla di monogamia e non-monogamia etica. Cosa significano per lei? "La monogamia è un costrutto culturale: ci viene insegnato che ameremo una sola persona, per sempre, e che tutto il resto non conta. Ma questo non ha basi biologiche o morali forti. La non-monogamia etica mette in discussione l’automatismo, chiede: “E se provassimo affetto o desiderio per più persone?”. E se ti dicono: “Che relazione è, se puoi andare con chiunque?” "Rispondo: “Quindi l’unica cosa che distingue la tua relazione è il sesso?”. Se è così, forse c’è un problema. Il sentimento romantico dovrebbe basarsi su presenza, cura, costruzione. L’importante è il consenso, la comunicazione, la trasparenza. Non c’è un solo modo giusto per amare".

Anche dire “no” è comunicare… "Esatto. Siamo cresciuti con l’idea che voler bene significhi essere sempre disponibili. ’Dai un bacetto allo zio’, ’Non chiuderti in camera’. Messaggi che ci diseducano al limite. Imparare a dire no, o a dire un sì autentico, significa riconoscere i propri bisogni. Ma anche accettare quelli degli altri. Non abbiamo accesso completo all’altro: è un equilibrio reciproco".

Nel libro parla pure del silenzio "Il silenzio non è sempre punizione. Spesso è decompressione. È il tempo per non rispondere con la rabbia, per ’pulirsi lo zerbino’ prima di entrare in casa, come scrivo nel libro. Non tutto quello che pensiamo è verità. Filtrare non è mentire: è rispetto".

Ma se uno ha bisogno di tempo e l’altro ha bisogno di sapere, come si fa? "Si cerca un ponte. Se io ti dico ’mi hai ferito, ho bisogno di allontanarmi’, e tu mi chiedi ’quando torni?’ ma io non lo so, ti sto dicendo che in quel momento non voglio rapportarmi. Sta a te decidere se accettarlo. Ma se siamo in una situazione meno drastica, posso rassicurarti: ’Mi serve tempo, ma possiamo risentirci tra una settimana?’. Non si tratta di cedere o imporre, ma di cercare una soluzione condivisa. Comunicazione, rispetto, ascolto. Sempre".