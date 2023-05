A scuola senz’auto: premiata la classe più green

Un premio per la sostenibilità ai bambini delle scuole elementari Manzolini e Costa. L’assessora alla Nuova mobilità, Valentina Orioli e l’assessore all’Istruzione Daniele Ara hanno premiato due delle tante classi bolognesi che hanno partecipato a ‘Siamo nati per camminare’. "Ogni classe che aderisce monitora il modo in cui tutti i bambini arrivano a scuola per due settimane – ha spiegato l’assessora – se i genitori accompagnano i bambini in bici o con auto elettriche la scuola guadagna più punti, poi i dati vengono raccolti e le classi con i punteggi maggiori vengono premiati per i loro risultati assoluti ma anche per i loro miglioramenti rispetto all’anno scorso".

A vincere il certificato per la classe più green è stata la prima A della scuola elementare Manzolini mentre a vincere l’attestato di migliori progressi rispetto alla scorsa edizione sono stati i fanciulli della terza A della scuola Gian Paolo Costa. "Quest’anno c’è stata un’altissima adesione da parte degli insegnanti e dei loro alunni per il progetto comunale che da anni invita le scuole a parlare di mobilità ed educare i giovani nell’uso dei mezzi di trasporto sostenibili e non inquinanti", ha aggiunto Orioli, che assieme ad Ara ha risposto ad alcune domande e curiosità che sono state poste loro dai bambini. Alla fine della gita i piccoli hanno imparato molto sulla storia della città, il ruolo del Consiglio comunale, sulla giunta e il sindaco e sull’importanza del ridurre il traffico in città per migliorare la qualità dell’aria e della vita dei residenti.

Nicola Maria Servillo