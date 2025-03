A spasso con il piccolo Falcone per la sua Palermo

"Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini". ’Per questo mi chiamo Giovanni’ di Luigi Garlando è un libro per ragazzi che parla di mafia e l’autore Luigi Garlando è riuscito a far arrivare ai ragazzi una tematica così importante e un personaggio come Giovanni Falcone. Con il libro, abbiamo potuto comprendere la mafia e la sua struttura, attraverso le similitudini che Garlando usa per spiegare al piccolo Giovanni la sua Palermo. Al centro la vita del magistrato Giovanni Falcone, che ha combattuto la mafia e che è stato ucciso. Il protagonista del libro è Giovanni, un bambino di dieci anni che nel giorno del suo compleanno riceve un regalo speciale da suo padre: una gita di un giorno per la città, durante la quale gli racconta la storia di Bum, il suo scimpanzé di peluche con gli arti bruciati. Tappa dopo tappa, viene spiegata a Giovanni la vita del suo omonimo e le sue eroiche imprese. L’autore è riuscito a spiegare un argomento così difficile con le parole adatte.

Attraverso il dialogo tra Giovanni e suo padre, abbiamo capito quanto sia importante non rimanere indifferenti di fronte alle ingiustizie e avere il coraggio di agire, anche quando sembra difficile. Consigliamo questo libro a tutti i ragazzi dalla quinta elementare alla terza media perché è una lezione di vita.