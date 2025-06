A spasso con il taser, minorenne denunciato

Sequestrata dai carabinieri di Anzola una ‘pistola elettrica’ (taser) a un minorenne che è stato denunciato e accusato del reato di porto di armi od oggetti atti a offendere. I militari dell’Arma della locale stazione nei giorni scorsi sono intervenuti, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei fenomeni di delinquenza giovanile, nel parco Fantazzini. Qui erano stati segnalati minorenni molesti. I carabinieri avevano ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini che frequentano il parco, dove si trova anche la scuola media Pascoli, in merito alla presenza di gruppi di adolescenti che si dedicavano a turbare la quiete pubblica e ad arrecare danni al patrimonio, oltre a consumare sostanze stupefacenti. In qualche caso i ragazzini erano ricorsi all’uso del gas esilarante, chiamato ’droga della risata’ che si utilizza attraverso l’utilizzo di palloncini o cartucce.

Durante il controllo i militari dell’Arma hanno fermato e identificato quattro giovani dall’atteggiamento sospetto che parlottavano tra di loro. Ed è emerso dal controllo che uno di questi ragazzini aveva uno storditore elettrico, perfettamente funzionante e in grado di sprigionare energia tale da provocare dolore e disorientamento. Il minorenne nascondeva il taser nella tasca della giacca. Ma non solo, perché i militari hanno trovato a un altro minorenne, sette palloncini di colore nero usati in alcune circostanze per inalare il gas esilarante contenuto nelle bombolette spray; infatti, nelle immediate vicinanze dei quattro adolescenti, i carabinieri hanno trovato una bomboletta spray di colore nero contenente perossido di azoto (conosciuto appunto come gas esilarante e detto anche ’droga della risata’). Tuttavia i ragazzini hanno detto che la bomboletta non era la loro. Alla fine del controllo i militari dell’Arma hanno deferito, in stato di libertà, alla procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Bologna, un minorenne accusato di porto di armi od oggetti atti a offendere. I servizi dei carabinieri proseguiranno nei prossimi giorni per reprimere i fenomeni di delinquenza giovanile.

Così il sindaco di Anzola, Paolo Iovino: "L’azione dei carabinieri, che ringrazio, sul nostro territorio è costante. I carabinieri hanno una presenza notevole che porta a raggiungere risultati a tutela dei cittadini. E allo stesso tempo va dato merito ai cittadini per la loro segnalazione di un potenziale pericolo, in questo caso, al parco Fantazzini. Il Comune di impegna per i giovani attraverso presidi di prossimità come il Centro giovani e la collaborazione con tutte le altre associazioni locali. Da diversi anni è attivo il tavolo Generazione Z, che riunisce i servizi del Comune, la scuola, associazioni, il gestore Open Group, i carabinieri".

p. l. t.