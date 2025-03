A spasso sui sentieri partigiani nel Parco storico di Monte Sole

È il Lupo con la L maiuscola il grande protagonista dell’escursione in programma domenica dalle 10 alle 13.30 nel Parco Storico di Monte Sole con l’Ente Parchi e la cooperativa Madreselva. Lupo è infatti il nome di uno dei personaggi più celebri della Resistenza di queste montagne. I partecipanti cammineranno tra le rovine delle case e le storie dei partigiani fino alla vetta di Monte Sole. L’escursione è per adulti, sono ammessi ragazzi di età superiore ai 10 anni accompagnati. Ritrovo alle ore 10 al Poggiolo – Rifugio Re_Esistente, Via San Martino, 25; termine ore 13.30 circa. Difficoltà escursionistica per una lunghezza di 5 chilometri e un dislivello di 250 metri. Costo: 10 € per i maggiorenni. Informazioni e prenotazione obbligatoria entro venerdì ai numeri 333 2660329 oppure Tel. 051 6254821.