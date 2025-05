A spasso sul ’Sentiero dei pianeti’. Trekking dedicato ai corpi celesti

Con un trekking e uno spettacolo teatrale domenica a Monte San Pietro si inaugura un cammino tematico originale: il Sentiero dei pianeti. Sette chilometri tra castagneti, prati perenni, chiese e torri medievali da percorrere guardando bene dove si mettono i piedi, ma con lo sguardo rivolto al cielo.

Si tratta di un percorso escursionistico che riproduce in scala le distanze medie delle orbite dei pianeti e degli altri corpi del sistema solare, rappresentati lungo il percorso da un’adeguata segnaletica. Un tragitto che, come in altri esempi presenti in Europa, si svolge nelle immediate vicinanze di un osservatorio astronomico, il Felsina di Montepastore, inserito dal 2021 nel repertorio del patrimonio astronomico Unesco e gestito dall’associazione Astrofili bolognesi: il gruppo di astronomi amatoriali che ha costruito e che gestisce questa stazione astronomica, i suoi programmi di ricerca scientifica e le iniziative di divulgazione che ha portato alla realizzazione di questo sentiero dei pianeti: il terzo più lungo d’Italia e che si svolge tutto su sentieri Cai.

Appuntamento alle 14 alla Croce delle Pradole con la sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, e la vice sindaca di Valsamoggia, Federica Govoni. Poi si percorre il trekking (di difficoltà E-escursionistica) fino all’osservatorio Felsina dove alle 18,30 Federico Taddia mette in scena La mia amica Margherita Hack (spettacolo a pagamento).